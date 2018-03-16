В России отметили рост числа кибератак на информсистемы госорганов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Количество хакерских атак на информационные системы российских государственных органов увеличилось в 2017 году почти на 20%, а на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в два раза, сообщает Центр "Антистихия".
"В 2017 году по сравнению с АППГ (аналогичный период прошлого года) отмечается увеличение количества целевых атак на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в 2 раза. Зафиксирован рост доли атак (до 20% от прошлого года) на государственные учреждения (парламент, министерства)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В нем отмечается, что анализ событий 2017 года показал, что технологические сети могут быть более уязвимыми, чем корпоративные. "При этом ущерб от активности вредоносных программ в технологической сети может превышать вред, наносимый этими же программами в корпоративной сети, а действия персонала в случае кибератаки на технологическую инфраструктуру часто организованы неэффективно", — подчеркивается в документе.
При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.
К критической информационной инфраструктуре относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления государственных органов, государственных учреждений, организаций топливно-энергетического комплекса, атомной, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности и ряд других.
С 1 января 2018 года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.