В России отметили рост числа кибератак на информсистемы госорганов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Количество хакерских атак на информационные системы российских государственных органов увеличилось в 2017 году почти на 20%, а на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в два раза, сообщает Центр "Антистихия".

Информационная безопасность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.

"В 2017 году по сравнению с АППГ (аналогичный период прошлого года) отмечается увеличение количества целевых атак на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в 2 раза. Зафиксирован рост доли атак (до 20% от прошлого года) на государственные учреждения (парламент, министерства)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что анализ событий 2017 года показал, что технологические сети могут быть более уязвимыми, чем корпоративные. "При этом ущерб от активности вредоносных программ в технологической сети может превышать вред, наносимый этими же программами в корпоративной сети, а действия персонала в случае кибератаки на технологическую инфраструктуру часто организованы неэффективно", — подчеркивается в документе.

Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.

При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.

К критической информационной инфраструктуре относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления государственных органов, государственных учреждений, организаций топливно-энергетического комплекса, атомной, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности и ряд других.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.