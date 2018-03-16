Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар – РИА Новости. Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине самого высокого вулкана Евразии – Ключевская сопка, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Отмечается, что восхождение на вулкан, высота которого составляет 4750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники спасательного ведомства подняли флаг своего подразделения, тем самым присоединившись к Всероссийской акции "МЧС России – за здоровый образ жизни и безопасность людей!".

"Это восхождение было организовано не просто так, а с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности. Своим примером мы показываем жителям края, в какой прекрасной физической форме должны быть наши пожарные и спасатели для того, чтобы оказывать помощь людям, бороться с огнем, противостоять стихии. Здоровый образ жизни – вот что помогает спасателям и пожарным бороться за жизни людей", — приводит пресс-служба слова начальника специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Камчатскому краю Андрея Пахомова.

В МЧС добавили, что пожарно-спасательный флешмоб проходит во всех регионах России. Камчатские пожарные и спасатели намерены до конца марта провести еще несколько акций, к которым привлекут жителей региона и которые также пройдут под девизом "МЧС России – за здоровый образ жизни и безопасность людей!".

Вулкан Ключевский – самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 м), один из самых высоких и активных вулканов мира. Он расположен в центральной части полуострова и относится к Ключевской группе вулканов – крупнейшему скоплению вулканических сооружений на Камчатке, состоящему из 14 вулканов. Вулкан образовался около семи тысяч лет назад.