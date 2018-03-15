Поговорить объективно: Захарова о Слуцком, харассменте и "Служебном романе"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На сайте журнала Esquire опубликовано интервью главного редактора издания Сергея Минаева с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Главной темой беседы стала проблема харассмента как в США, так и в России.
"Я говорю с тобой не как женщина с мужчиной, а как человек с человеком. Именно так меня воспитывали ", — отметила в интервью Захарова, обозначив тон разговора.
О ситуации с депутатом Слуцким
В разговоре с Минаевым, комментируя свое интервью "Эху Москвы", Захарова обозначила, что не хотела, чтобы ее слова восприняли как "поддержку того или иного лагеря": "Но, к сожалению, получилось именно так".
В итоге Захарова призвала обсуждать проблему домогательств "не по принципу кампанейщины", как, по ее словам, сейчас это происходит со Слуцким, а "профессионально, достойно".
О фильме "Служебный роман"
Говоря об эпизоде, в котором Калугина (Алиса Фрейндлих) говорит Самохвалову (Олег Басилашвили), что он поступил низко, предав личную переписку с Рыжовой (Светлана Немоляева) коллективному обсуждению, пресс-секретарь вспомнила слова Калугиной: "Терпение и такт!".
"Почему мы не даем себе труда подумать о том, что перед нами живой человек — и обиженный, и обидчик. Что обиженному может быть больно, а обидчик может совершить ошибку? Важно на эти ошибки указать, сделать это сразу же, в подходящей форме", — сказала Захарова.
О нравах в России, Европе и США
"Не на все напишешь правила, не приставишь к каждому полицию нравов, и не дай Бог ее в принципе создать", — отметила пресс-секретарь, рассуждая о разнице между флиртом, галантностью и домогательством.
По ее словам, в Европе с личным пространством ситуация относительно стабильна благодаря Франции и Италии: "Но Штаты уже на всех парусах движутся к "партсобраниям по личным вопросам", когда люди пишут на своих благоверных или неблаговерных, когда интимные вопросы обсуждаются на коллективных бдениях".
О формуле борьбы с харассментом
Отвечая на вопрос о том, что делать молодой журналистке, если она подвергается домогательствам в кабинете спикера при отсутствии свидетелей, Захарова посоветовала говорить "Вы готовы продолжить под камеру?" или "Отличная тема для интервью — продолжим?".
По ее словам, в каждом учреждении есть специальные структуры — кадровые службы, комиссии по трудовым спорам и отношениям — которые занимаются такими вопросами. В крайнем случае, можно обращаться туда.
Пресс-секретарь считает, что лучше всего решать проблему сразу на месте происшествия, а не озвучивать ее спустя какое-то время: "Выходом из этой ситуации является именно обоснование своих претензий к человеку здесь и сейчас, по факту совершения того, что ты считаешь недостойным в отношении себя".
"Дарю борцам с "харассментом" волшебную формулу разрешения проблем: предложил — откажись", — подытожила пресс-секретарь.