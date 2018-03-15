Поговорить объективно: Захарова о Слуцком, харассменте и "Служебном романе"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На сайте журнала Esquire опубликовано интервью главного редактора издания Сергея Минаева с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Главной темой беседы стала проблема харассмента как в США, так и в России.

"Я говорю с тобой не как женщина с мужчиной, а как человек с человеком. Именно так меня воспитывали ", — отметила в интервью Захарова, обозначив тон разговора.

О ситуации с депутатом Слуцким

Накануне в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Захарова рассказала о личном опыте общения с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого три российские журналистки обвинили в домогательствах. По словам Захаровой, четыре года назад на одном из мероприятий Петербургского экономического форума Слуцкий повел себя по отношению к ней некорректно, на что с ее стороны последовал незамедлительный ответ.

В разговоре с Минаевым, комментируя свое интервью "Эху Москвы", Захарова обозначила, что не хотела, чтобы ее слова восприняли как "поддержку того или иного лагеря": "Но, к сожалению, получилось именно так".

Самого Слуцкого Захарова назвала интеллектуалом, энциклопедистом и неординарным человеком. "При этом допускаю, что не всем нравится его манера общения. Мне что-то не понравилось (хотя он ничем меня не оскорбил), я объяснила, что мне такой стиль не близок. И сделала это сразу. И все присутствовавшие при этом — как мужчины, так и женщины — промолчали. Мы уже много лет общаемся с Леней, и кроме уважения и дружеского отношения я ничего от него не видела. Хотя, повторю, начало общения мне показалось, как минимум, экстравагантным", — подытожила пресс-секретарь.

В итоге Захарова призвала обсуждать проблему домогательств "не по принципу кампанейщины", как, по ее словам, сейчас это происходит со Слуцким, а "профессионально, достойно".

О фильме "Служебный роман"

Разговаривая о фильме "Служебный роман", Захарова назвала его "харассментом женщины в отношении мужчины". Однако при этом она отметила, что фильм был для нее "образцом совершенной морали". "Такими должны быть настоящие представления о чести и достоинстве, когда наши личные проблемы не предаются публичному судилищу, когда друзья поддержат, а по твоему внутреннему миру не пройдет строй в кирзовых сапогах".

Говоря об эпизоде, в котором Калугина (Алиса Фрейндлих) говорит Самохвалову (Олег Басилашвили), что он поступил низко, предав личную переписку с Рыжовой (Светлана Немоляева) коллективному обсуждению, пресс-секретарь вспомнила слова Калугиной: "Терпение и такт!".

"Почему мы не даем себе труда подумать о том, что перед нами живой человек — и обиженный, и обидчик. Что обиженному может быть больно, а обидчик может совершить ошибку? Важно на эти ошибки указать, сделать это сразу же, в подходящей форме", — сказала Захарова.

О нравах в России, Европе и США

"Не на все напишешь правила, не приставишь к каждому полицию нравов, и не дай Бог ее в принципе создать", — отметила пресс-секретарь, рассуждая о разнице между флиртом, галантностью и домогательством.

По ее словам, в Европе с личным пространством ситуация относительно стабильна благодаря Франции и Италии: "Но Штаты уже на всех парусах движутся к "партсобраниям по личным вопросам", когда люди пишут на своих благоверных или неблаговерных, когда интимные вопросы обсуждаются на коллективных бдениях".

О формуле борьбы с харассментом

В России, говорит Захарова, от этой формы уже отошли: "Сегодня у нас оптимальная модель. Женщина имеет все права, возможности, свободы, она защищена законом, она может самореализовываться, она может открыто говорить на любые темы". При этом, по словам пресс-секретаря, мужчина сохраняет образ сильного, оберегающего защитника.

Отвечая на вопрос о том, что делать молодой журналистке, если она подвергается домогательствам в кабинете спикера при отсутствии свидетелей, Захарова посоветовала говорить "Вы готовы продолжить под камеру?" или "Отличная тема для интервью — продолжим?".

По ее словам, в каждом учреждении есть специальные структуры — кадровые службы, комиссии по трудовым спорам и отношениям — которые занимаются такими вопросами. В крайнем случае, можно обращаться туда.

Захарова отметила, что сама домогательствам не подвергалась: "На работе я изо всех сил пыталась сделать акцент на своих профессиональных возможностях, при этом никогда не старалась казаться бесполым созданием. Конечно, были ухаживания, было и хамство, и проявление превосходства "что вы там, бабы, можете". В этих случаях я всегда понимала, что должна аккуратно и аргументировано ответить, почему мне не нравится такой подход".

Пресс-секретарь считает, что лучше всего решать проблему сразу на месте происшествия, а не озвучивать ее спустя какое-то время: "Выходом из этой ситуации является именно обоснование своих претензий к человеку здесь и сейчас, по факту совершения того, что ты считаешь недостойным в отношении себя".

"Дарю борцам с "харассментом" волшебную формулу разрешения проблем: предложил — откажись", — подытожила пресс-секретарь.