Эксперт: Россию уже сейчас можно назвать страной возможностей

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в форуме "Россия — страна возможностей" означает, что этот форум станет ежегодным. А значит, и все те проекты, которые входят в платформу "Россия — страна возможностей", будут иметь развитие. Такое мнение, комментируя участие президента в форуме, высказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Он также отметил, что уже сейчас Россию можно называть страной возможностей.

"Есть конкурс "Лидеры России". Это реально работающий социальный лифт. Вы видите, что у нас развиваются "Сириус", "Сколково" и другие высокотехнологичные проекты. Это все звенья одной цепи. Это все звенья развития страны, которые Путин обозначил", — отметил Гусев и добавил, что в России существуют различные проекты для разных групп населения, где каждый может реализовать свои возможности.

Кроме того, Гусев напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы разница между возможностями для людей, живущих в крупных городах и малых городах, будет ликвидирована.

"Будут все инструменты инфраструктуры для реализации этих возможностей. Форум "Россия — страна возможностей" свидетельствует о том, что человек из глубинки, из маленького городка может получать тот же набор услуг, что и человек живущий в городе-миллионнике", — отметил Гусев.

Форум "Россия — страна возможностей" проходит в Москве с 13 по 16 марта. Он объединил перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников — кадровый и интеллектуальный резерв России.