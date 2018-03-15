Путин отметил важность создания центров профподготовки для инвалидов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность создания центров профессиональной подготовки для людей с ограниченными возможностями в России.

На встрече с финалистами и победителями проектов форума "Россия — страна возможностей" победительница конкурса "Абилимпикс" Алевтина Пряничникова обратила внимание Путина на то, что необходимо повышать уровень образования инвалидов в России. "Мы бы хотели попросить вас дать возможность организовать центры профессиональной подготовки национальной команды к международным соревнованиям в 2020 году", — сказала Алевтина, имея в виду конкурсы среди инвалидов.

"Что касается специализированных центров, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью, должен сказать, что это везде имеет значение, не только в данной сфере", — сказал Путин.

"Та сфера деятельности, о которой вы сказали, не исключение, давайте это сделаем", — согласился президент.

Кроме того, у Путина во время мероприятия студент, связанный с медицинскими разработками, попросил подписать открытку для больной бабушки в Красноярске. "С удовольствием", — сказал Путин, уточнив имя и отчество бабушки и ее самочувствие, не нуждается ли она в помощи. Студент заверил, семья следит за бабушкой. Президент также пожелал ей самого доброго.