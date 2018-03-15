Путин отметил важность создания центров профподготовки для инвалидов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность создания центров профессиональной подготовки для людей с ограниченными возможностями в России.
"Что касается специализированных центров, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью, должен сказать, что это везде имеет значение, не только в данной сфере", — сказал Путин.
"Та сфера деятельности, о которой вы сказали, не исключение, давайте это сделаем", — согласился президент.
Кроме того, у Путина во время мероприятия студент, связанный с медицинскими разработками, попросил подписать открытку для больной бабушки в Красноярске. "С удовольствием", — сказал Путин, уточнив имя и отчество бабушки и ее самочувствие, не нуждается ли она в помощи. Студент заверил, семья следит за бабушкой. Президент также пожелал ей самого доброго.