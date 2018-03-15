Путин пообещал приехать на конкурс "Доброволец России"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал волонтерам, что постарается приехать на всероссийский конкурс "Доброволец России" в 2018 году.

На встрече президента с финалистами конкурса "Лидеры России" одна из участниц Дарья Белимова, которая также является волонтером в медицинской сфере, пригласила Путина на конкурс "Доброволец России" в декабре этого года.

"Спасибо большое за приглашение, я постараюсь поучаствовать", — сказал Путин.

Он добавил, что волонтерство и медицинская деятельность являются очень близкими понятиями.

"И в том, и в другом случае нужно иметь что-то в сердце — стремление помогать людям… без этого невозможно заниматься волонтерством", — отметил Путин.