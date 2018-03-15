В Нововоронеже открыли ледовую арену, построенную при участии Росатома

НОВОВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Ледовая арена "Остальная", построенная в рамках сотрудничества госкорпорации "Росатом" и правительства Воронежской области, открылась в Нововоронеже в четверг.
"Мы, прежде всего, ориентируемся на то, что эта арена будет для жителей города. Это объект не соревновательный, это объект для людей", — сказал на открытии арены временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, в будущем на базе арены могут быть организованы спортивные школы по фигурному катанию и хоккею.
Гусев отметил, что в рамках соглашения о сотрудничестве "Росатома" и Воронежской области за 2013-2017 годы в развитие Нововоронежа вложено более 1 миллиарда рублей.
Ледовая арена "Остальная" названа в честь хутора Остальный, на территории которого находится нынешний город Нововоронеж.
Сооружение Нововоронежской АЭС-2 в Воронежской области началось в 2007 году по проекту АЭС-2006, в котором впервые в России применена реакторная установка ВВЭР-1200. АЭС-2006 — типовой проект российской атомной станции нового поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями. Цель проекта — достижение современных показателей безопасности и надежности при оптимизированных капитальных вложениях на сооружение станции.
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