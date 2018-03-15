Жителей Центральной России и Приволжья предупредили о 27-градусных морозах

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Температура воздуха в северной части Центрального и Приволжского федеральных округов к субботе понизится вплоть до минус 27 градусов по Цельсию, сообщили РИА Новости в четверг в управлении организации информирования населения МЧС РФ.

Гидрометцентр прогнозирует с четверга по субботу плохую погоду "на территории большинства субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов".

"Ожидаются местами сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ветер будет усиливаться до 18 м/с. К 17 марта температура понизится по северной части регионов до минус 27 градусов", — говорится в релизе.

Спасатели в регионах переведены в режим повышенной готовности. На дорогах федерального, регионального и местного значения увеличено количество спецтехники на случай снежных заносов. Заготовлены резервные источники электричества, в готовности находятся мобильные пункты обогрева.

Во время циклона спасатели советуют пересесть на общественный транспорт и быть особенно внимательными при переходе улицы. Не рекомендуется стоять под деревьями и рекламными конструкциями – порывы ветра могут их повалить.