Жители Свердловской области оценят 260 проектов благоустройства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Жители Свердловской области 18 марта смогут оценить 260 проектов благоустройства, в числе которых сцена-шатер, скамейки-таксы, шахматная зона, доска почета для учителей и другие, сообщил в четверг департамент информационной политики губернатора.
"Участки, на которых жители региона смогут выбрать самый лучший и нужный, на их взгляд, проект, появятся в зданиях, где в воскресенье свои двери откроют избирательные участки для проведения выборов главы государства. Всего муниципалитетами заявлено 260 проектов благоустройства, которые в этот день вынесут на голосование", — говорится в сообщении.
Те общественные территории, которые 18 марта наберут наибольшее количество голосов, включат в региональную программу "Формирование комфортной городской среды" и начнут реконструировать уже в этом году. Общий объем финансирования программных мероприятий в целом по области превысит 1,3 миллиарда рублей.
Жители города Серов считают, что городу обязательно нужна оборудованная площадка для дрессировки и выгула собак. Здесь, согласно проекту, могут появиться скамейки в виде собак, сообщают власти.
В городе Заречный новую жизнь может получить набережная, где, согласно замыслу дизайнеров, выстроят подпорную стену с башнями-мостиками. В селе Рудянское под Сухим Логом задумали построить круглую сцену, которую от солнца и непогоды будет защищать легкий тент, отмечает департамент.