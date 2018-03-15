Жители Свердловской области оценят 260 проектов благоустройства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Жители Свердловской области 18 марта смогут оценить 260 проектов благоустройства, в числе которых сцена-шатер, скамейки-таксы, шахматная зона, доска почета для учителей и другие, сообщил в четверг департамент информационной политики губернатора.

"Участки, на которых жители региона смогут выбрать самый лучший и нужный, на их взгляд, проект, появятся в зданиях, где в воскресенье свои двери откроют избирательные участки для проведения выборов главы государства. Всего муниципалитетами заявлено 260 проектов благоустройства, которые в этот день вынесут на голосование", — говорится в сообщении.

Те общественные территории, которые 18 марта наберут наибольшее количество голосов, включат в региональную программу "Формирование комфортной городской среды" и начнут реконструировать уже в этом году. Общий объем финансирования программных мероприятий в целом по области превысит 1,3 миллиарда рублей.

Одним из проектов в городе Камышлов станет "Парк учителей". Инициаторами проекта стали преподаватели и студенты педагогического колледжа. Прилегающий к колледжу парк, считают инициаторы проекта, достоин того, чтобы стать одним из самых притягательных и интересных мест для горожан, напоминающим им о тех, кто учил их родителей и продолжает учить их и их детей. Сделать это позволит, в частности, символическое древо памяти, на котором предполагается разместить фотографии и информацию о ветеранах колледжа, преподавателях прошлых лет и сегодняшних дней, уточняет департамент.

Жители города Серов считают, что городу обязательно нужна оборудованная площадка для дрессировки и выгула собак. Здесь, согласно проекту, могут появиться скамейки в виде собак, сообщают власти.

В городе Заречный новую жизнь может получить набережная, где, согласно замыслу дизайнеров, выстроят подпорную стену с башнями-мостиками. В селе Рудянское под Сухим Логом задумали построить круглую сцену, которую от солнца и непогоды будет защищать легкий тент, отмечает департамент.