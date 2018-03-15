Скворцова назвала целевые показатели развития онкопомощи

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, к каким показателям необходимо стремиться при совершенствовании онкопомощи в России, так показатели, характеризующие выздоровление, нужно повысить с 54 до 70%, а показатель одногодичной летальности необходимо уменьшить в два раза.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России необходимо создать специальную общенациональную программу борьбы с раком. По его словам, к решению этой задачи нужно привлекать науку и фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения. Помимо этого, президент сказал, что финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, а расходы на развитие медицины должны стремиться к 5% ВВП.

Скворцова рассказала, что одногодичная летальность составила 22% по итогам 2017 года, а пятилетняя выживаемость — главный международный показатель эффективности всех действий, который приравнивается к выздоровлению — 54%.

Однако ранняя выявляемость и пятилетняя выживаемость в передовых странах Европы и ряде штатов США составляют 70 и 70%.

"Это те показатели, которых нам нужно в обозримом будущем достичь… надо идти и достичь их — 70 и 70 и одногодичная летальность 12%, а не 22%, как сейчас есть у нас", — заявила Скворцова на научной конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук (РАН).