Министры встретились с участниками форума "Россия – страна возможностей"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В рамках деловой программы форума "Россия — страна возможностей" министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономического развития РФ Максим Орешкин провели экспертные встречи с участниками, сообщает пресс-служба форума.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об инновационной деятельности, прорывных технологиях и научных разработках для российской армии. Отдельное внимание он уделил созданию военного инновационного технополиса "Эра". По его словам, для реализации подобных проектов необходимы высококвалифицированные специалисты.

"Пять лет назад в Минобороны были созданы научные роты. На конкурсной основе в них отбираются талантливые выпускники вузов, годные к воинской службе. Эта идея оказалась очень востребованной. Сейчас конкурс в эти роты достигает 25 человек на место. Результатом работы научных рот стали 16 патентов на изобретения и 46 свидетельств о рационализации в военной сфере. Нам нужны хорошие специалисты, в том числе поэтому мы находимся на форуме", — рассказал министр обороны.

Министр энергетики РФ Александр Новак провел открытый разговор на тему "Дипломатия в энергетическом мире". Глава ведомства сделал акцент на тенденциях, определяющих развитие отрасли, таких как рост энергопотребления, разработка возобновляемых источников энергии и внедрение цифровых технологий. Он отметил значимую роль России на мировом энергетическом рынке и выразил заинтересованность в сотрудничестве его ведомства с молодым поколением.

"Мы приглашаем к совместной работе, учитывая вашу активную жизненную позицию, будем вместе реализовывать те задачи, которые стоят перед Россией и мировой энергетикой", — подчеркнул министр.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал о важных составляющих цифровой экономики и ключевых инициативах, которые влияют на ее развитие. Он выделил основные задачи, которые должны быть реализованы, в том числе развитие инфраструктуры городов, повышение продолжительности жизни до 80 и более лет, развитие человеческого капитала и предпринимательской инициативы, снижение уровня бедности.

"Форум подводит итог большого количества конкурсов, которые реализовывались в последнее время. Здесь собрались те, кто увидел возможности с точки зрения собственного развития, и те, кто ими воспользовался. <…> Два победителя конкурса "Лидеры России" уже пришли к нам на высокие позиции. Все инициативы, которые предлагаются на конкурсах, дают очень большие возможности для развития экономики страны", — рассказал Орешкин.