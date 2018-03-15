На Урале решают вопрос о строительстве питомника для бездомных животных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Власти в Свердловской области решают вопрос о строительстве нового питомника для безнадзорных животных, сообщает департамент информполитики губернатора региона.

"Уже подана заявка в МУГИСО (министерство по управлению госимуществом Свердловской области) о выделении дополнительной территории вблизи Екатеринбурга под строительство нового современного питомника. Сейчас одновременно в пункте содержания животных, который находится в центре Екатеринбурга, находятся до 140 собак", — говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что все отловленные безнадзорные животные при поступлении в пункт кратковременного содержания (ПКС) проходят карантинные мероприятия. После заключения ветеринара и кинолога отловленные безнадзорные собаки проходят процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования. Ежегодно только Екатеринбургу на эти цели выделяется 35 миллионов рублей. Из приюта здоровых животных чаще удается пристроить в семьи, либо передать в частные питомники.

"При отлове животных, в том числе по заявлениям жителей, мы выбираем максимально гуманные методы: их доставляют в пункт временного содержания. В случае выявления неизлечимого инфекционного заболевания оно подвергается гуманной эвтаназии с целью предотвращения распространения заболевания на ПКС, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Чаще всего заявления поступают из детских садов и школ, так как взрослые переживают за детей, когда вблизи учреждений появляются, например, безнадзорные собаки", – приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента ветеринарии Свердловской области Натальи Гурьевой.

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков в рамках своего визита в Екатеринбург ознакомился с работой пункта временного содержания бездомных животных в Екатеринбурге, оценив деятельность региона по решению вопросов защиты брошенных собак.

"Необходимо продумывать вопрос наследия чемпионата мира (по футболу), в том числе и с точки зрения гуманного обращения с животными. В Свердловской области эта работа ведется. Уже сделано достаточно много. Но надо продолжать двигаться по этому пути с привлечением всех заинтересованных сторон", – цитирует Новикова департамент.