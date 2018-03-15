Эксперт предлагает привлечь модельеров к дизайну светоотражающей одежды

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, президент Экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре предложила привлекать известных модельеров к дизайну одежды со светоотражателями для повышения ее популярности у граждан.

По ее мнению, в настоящий момент существует очень большая проблема с дизайном такой одежды. "Я внесу такое предложение: может быть, мы непосредственно с МИА "Россия сегодня" стартуем проект с российскими дизайнерами? Давайте привлечем лучших из лучших. Сейчас идет Неделя моды, которая проводится как раз с нашими лучшими дизайнерами. Давайте обратимся к ним и попросим на следующей сезон, например, осенний, чтобы хоть каким-то образом начали учитывать световозвращатели в верхней одежде", — сказала Агре на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

По ее мнению, "модные пуховики, в которых снимаются все звезды, реально не пострадают от того, что там будут эти полосы". Световозвращатели не увеличат стоимость одежды, также отметила эксперт.

Агре считает, что светоотражатели стоит учесть при дизайне шапок и шнурков. "Вне городской среды машины, которые передвигаются в городе, у них ближний свет фар, который направлен в ноги, чтобы не светить в лицо людям. Соответственно, и подсвечивать в первую очередь нужно самую нижнюю часть людей. А это, соответственно, и модные ботинки, брюки с какими-нибудь лампасами", — сказала эксперт.

Она напомнила, что у детей и тинейджеров особенно популярны светящиеся элементы одежды, "только, к сожалению, не в области безопасности". "Давайте же зажжем, наконец, вместе с российским дизайнерами", — заключила эксперт.

Круглый стол посвящен нововведению в правилах дорожного движения (ПДД), обязывающему водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет.

Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 18 марта 2018 года. По статистике, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В результате погибли 1 тысяча 321 человек, еще 6 тысяч 537 человек пострадали.

Возросло количество наездов транспорта на водителей, в отношение которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За шесть месяцев 2017 года произошли 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.