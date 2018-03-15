Москалькова выберет кандидата от России на премию ООН в правозащитной сфере

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе Организации объединенных наций (ООН) выбирает кандидата из РФ на получение премии ООН в области правовой защиты, об этом омбудсмен сообщила в четверг в своем Instagram.

"Вчера в аппарат уполномоченного поступило письмо из управления верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой выдвинуть кандидата на получение премии ООН в области правозащитной деятельности в 2018 году. Занимаюсь отбором кандидатур из числа людей и организаций, кто внес выдающийся вклад в дело защиты прав и свобод граждан, ведь добрые дела всегда достойны восхищения и уважения", — написала Москалькова.

Ранее в феврале уполномоченный совершила рабочий визит в Женеву и приняла участие в ежегодном саммите Глобального альянса национальных институтов по защите прав человека (ГАНРИ), где представила свой альтернативный доклад по правам инвалидов в РФ. В Женеве она также встретилась с постоянным представителем России при ООН Геннадием Гатиловым и обсудила с ним взаимодействие российского института омбудсмена с международной организацией.