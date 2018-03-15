Ярославский школьник получил в подарок от Путина щенка швейцарской овчарки

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Мэр Ярославля Владимир Слепцов вручил 12-летнему мальчику щенка швейцарской овчарки, о котором он мечтал и просил в подарок у президента РФ, сообщила мэрия.

"Двенадцатилетний ярославец Илья давно мечтал завести собаку. В декабре он написал письмо президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой сделать ему такой подарок. Письмо не осталось без ответа, и сегодня от лица главы государства мэр города Владимир Слепцов исполнил давнюю мечту юного ярославца", — говорится в сообщении.

Мальчику подарили пушистого белого щенка швейцарской овчарки, которому всего семь недель. Илья признался, что мечтал о собаке с 3 лет и "заказывал" ее в качестве подарка на все праздники.

"Я не ожидал, что моя мечта осуществится. Я хотел собаку именно такой породы. Теперь у нас будет новый член семьи", — сказал мальчик.