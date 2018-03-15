Путин поделился секретом счастья

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин в интервью в фильме Андрея Кондрашова рассказал, что приносит ему счастье.

Глава государства отметил, что у каждого человека свое восприятие мира, поэтому и собственное понимание счастья.

"Но для меня сегодня это, безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям", — объяснил он.

Российский лидер добавил, что чувствует удовлетворение, когда добивается решения поставленных задач, несмотря ни на какие сложности.

В Сети опубликовали вторую часть документального фильма "Путин" Кондрашова. В нем говорится о событиях, которые произошли за время президентских сроков Владимира Путина: в частности, о гибели подлодки "Курск", Олимпийских играх в Сочи, воссоединении Крыма с Россией.

Кроме того, в фильме о Путине говорят многие мировые лидеры, известные политики и общественные деятели. Также там приводятся отрывки из интервью, личные истории, архивная съемка и фамильные фотографии.