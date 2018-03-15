Путин заявил, что мост значительно облегчит жизнь крымчан

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что строительство моста через Керченский пролив облегчит жизнь крымчанам.

"Как только этот проект будет реализован, я просто абсолютно уверен в том, что жизнь существенно изменится — и грузы будет легче доставлять, и сообщение будет проще", — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин. Часть 2", опубликованном в соцсетях.

По словам главы государства, этот мост строится и с учетом перспектив, "опережая потребности сегодняшнего дня".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.

Однако президент России Владимир Путин в начале марта в послании Федеральному собранию сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев, а в среду, общаясь со строящими мост рабочими, высказал пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.

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