Чемезов рассказал о службе с Путиным в ГДР

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что во время службы в Германской Демократической Республике (ГДР) ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих.

"Да, "Жигули" шестой модели, но для ГДР тех времен "Жигули" — это был как "Мерседес". Вот шестой модели именно потому, что в основном в ГДР были "Трабанты", "Вартбурги". У нас так лучилось, что мы и по работе вместе рядом был, и машина, которая нам выделялась, она была одна на двоих… Одна машина на двоих, и мы через день на этой машине катались", — сказал Чемезов в фильме Андрея Кондрашова "Путин. Часть 2", опубликованном в соцсети.