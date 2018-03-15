На фиолетовой ветке московского метро восстановили штатное движение поездов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена снова идут по графику после задержки по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

"Сейчас мы движемся в графике", — сказала агентству сотрудница пресс-службы.

Ранее поезда по направлению из центра от станции "Пролетарская" следовали с увеличенными интервалами. Как уточнил РИА Новости сотрудник горячей линии метро, интервалы движения поездов были увеличены по техническим причинам. Опоздавшие на работу пассажиры метро могут оформить справки о причинах в службах метрополитена, добавила она.