В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Почти 40 рейсов в четверг утром задержано или отменено в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, по состоянию на 8.40 мск в аэропорту "Домодедово" отменено пять рейсов и 12 задержано, в аэропорту "Шереметьево" задержано 20 рейсов, "Внуково" — два. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет.

Ранее 15 марта в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что снежная погода с метелью, а затем резкое похолодание ожидает жителей столичного региона в четверг.