МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Водителей в Москве просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, сообщает информационный центр транспортного комплекса.

"Гидрометцентр сообщает, что в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается", — говорится в сообщении.

Добавляется, что городской транспорт подготовлен к работе. Метро, МЦК, электрички и наземный транспорт работают в штатном режиме.