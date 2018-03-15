Эксперты рассказали о главных целях хакерских атак в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Главными целями хакерских атак на российские информационные объекты в 2017 году являлись вымогательство и хищение финансовых средств, которые превышают 70% от общего числа кибератак, сообщает Центр "Антистихия".
"Основные цели хакерских атак: вымогательство и похищение финансовых средств — 71% атак, пропаганда терроризма и экстремизма в сети — 7%, ущерб в интересах той или иной страны или группы лиц", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.
С 1 января 2018 года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.