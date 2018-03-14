КРЫМСКИЙ МОСТ (Краснодарский край), 14 мар — РИА Новости. Строительство автодорожной части Крымского моста выходит на финишную прямую, скоро она будет готова для открытия движения, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Совершенно очевидно, что по крайней мере автодорожная часть Крымского моста скоро будет готова для открытия рабочего движения", — сказал Соколов журналистам.

"Видно, что стройка выходит на финишную прямую: полностью сделан конструктив по автодорожной части моста, на 70% выполнены объемы работ по укладке как нижних, так и верхних слоев асфальта, идет завершающий этап установки мачт освещения, барьерного ограждения", — пояснил министр.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.

Однако президент России Владимир Путин в начале марта в послании Федеральному собранию сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев, а в среду в ходе общения со строящими мост рабочими высказал пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.

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