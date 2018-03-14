Кириенко: участников платформы "Россия - страна возможностей" станет больше

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Число проектов, которые входят в платформу "Россия — страна возможностей", будет увеличиваться, а существующие проекты будут развиваться, сказал журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он добавил, что уже сейчас есть решение президента, чтобы все существующие конкурсы платформы носили постоянный характер. "Поэтому она и платформа — "Россия — страна возможностей", поскольку она открыта для присоединения проектов. Уверен, что и эти 14 проектов будут развиваться, а новые точно будут присоединяться", — сказал Кириенко в кулуарах форума "Россия — страна возможностей".
Платформа "Россия – страна возможностей" создана по инициативе президента России, высказавшего идею запустить работающие социальные лифты. Она включает в себя проекты, которые ставят целью помогать активной молодежи профессионально развиваться, получать материальные и нематериальные стимулы для реализации разнообразных идей. "Страна возможностей" — долгосрочный проект, участвовать в нем может любой гражданин России.