Кириенко: участников платформы "Россия - страна возможностей" станет больше

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Число проектов, которые входят в платформу "Россия — страна возможностей", будет увеличиваться, а существующие проекты будут развиваться, сказал журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Уверен, что будет. Главное, что они будут постоянные, что они носят не разовый характер, это целая система. Президент нашей страны запускает систему отбора, поддержки и развития талантливой молодежи. Да и не только молодежи, но и людей самого разного возраста в самых разных отраслях", — сказал Кириенко, отвечая на вопрос о том, появятся ли новые проекты в составе платформы "Россия — страна возможностей".

Он добавил, что уже сейчас есть решение президента, чтобы все существующие конкурсы платформы носили постоянный характер. "Поэтому она и платформа — "Россия — страна возможностей", поскольку она открыта для присоединения проектов. Уверен, что и эти 14 проектов будут развиваться, а новые точно будут присоединяться", — сказал Кириенко в кулуарах форума "Россия — страна возможностей".

Форум "Россия — страна возможностей" проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. За эти дни 6,5 тысячи участников из 85 регионов страны обсудят на 35 различных площадках поддержку проектов, входящих в открытую платформу "Россия — страна возможностей".

Платформа "Россия – страна возможностей" создана по инициативе президента России, высказавшего идею запустить работающие социальные лифты. Она включает в себя проекты, которые ставят целью помогать активной молодежи профессионально развиваться, получать материальные и нематериальные стимулы для реализации разнообразных идей. "Страна возможностей" — долгосрочный проект, участвовать в нем может любой гражданин России.