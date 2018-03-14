НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей планируется выделить на территории, которые выберут жители Нижегородской области в ходе рейтингового голосования по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

"В этом году на благоустройство общественных территорий в регионе будет выделено более 1 миллиарда рублей, и новые объекты появятся по всей области. На голосование будет выставлено 170 объектов, среди которых скверы, парки, бульвары, пляжи, площади и зоны отдыха", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что местный опрос подобного масштаба пройдет в регионе впервые, в настоящее время к нему все готово. Ожидается, что в голосовании примут участие более 500 тысяч человек в 19 городах области.

Другие новости региона читайте здесь>>