Минюст пояснил СПЧ решение вопроса допуска адвокатов к заключенным в СИЗО

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минюст России проинформировал президентский Совет по правам человека, как решаются проблемы допуска адвокатов к заключенным под стражу, соответствующая информация размещена в среду на сайте СПЧ.
Как сообщается на сайте совета, Минюст проинформировал СПЧ о решении проблем доступа адвокатов к подзащитным в следственные изоляторы. По словам представителей ведомства, вопросы нарушения администрацией СИЗО установленного порядка допуска адвокатов обсуждались на нескольких межведомственных совещаниях в июле и октябре прошлого года.
Отмечено, что в 2015 году был разработан проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а в 2016-2017 годах Минюстом велась доработка этого документа. "В настоящее время подготовлены основные концептуальные решения, которые прошли обсуждения в рамках различных рабочих групп и совещаний", — уточняют в ведомстве.
"Принимая во внимание необходимость взвешенного и сбалансированного подхода к регулированию сферы юридических услуг и выработке эффективных решений, проект концепции находится на доработке в Минюсте России, в том числе с учетом поступающих в рамках ее обсуждения замечаний и предложений", — говорится в сообщении.