Жена Аршавина возместила "Аэрофлоту" убытки из-за задержки рейса

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса полностью оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные из-за задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиакомпания.

Инцидент с Аршавиной произошел 6 января на борту рейса Москва — Алматы во время подготовки воздушного судна ко взлету. Пассажирка, как отмечала авиакомпания, пыталась нарушить условия договора перевозки, отказывалась следовать правилам безопасности полетов и игнорировала требования бортпроводников. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. Пассажирку неоднократно предупредили о недопустимости подобных действий.

Аршавина, как заявлял "Аэрофлот", называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. В результате командир воздушного судна принял решение снять пассажирку с рейса. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа.

"После инцидента с Аршавиной в начале января "Аэрофлот" принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января… подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину", — приводит авиакомпания слова замгенедиректора перевозчика по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова.