Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду вручил государственные награды и награды города Москвы выдающимся москвичам.

"Поздравляю вас с государственными наградами и наградами города Москвы. Вы представляете разные отрасли, разные профессии, но всех вас объединяет одно — любовь к нашему городу, профессии, своему делу. Благодаря вам, несмотря на сложности и проблемы, которые существуют в нашей стране, Москва по-прежнему развивается и хорошеет. Строители строят прекрасные станции метро, дороги, промышленность создаёт новые образцы техники, технологии, наращивает экспортный потенциал", — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что умение и талант московских врачей привели к росту продолжительности жизни горожан, работники сферы социальной защиты помогают нуждающимся, транспортники перевозят миллионы москвичей и жителей Подмосковья ежедневно.

"Я не перечислю всех профессий людей, которые находятся в этом зале. Вы все достойны того, чтобы от имени москвичей сказать вам: "Спасибо", — поблагодарил мэр.

В ходе церемонии от имени президента РФ градоначальник вручил государственные награды и почетные звания шести москвичам. Орденом Александра Невского за вклад в развитие физической культуры и спорта награжден заместитель директора ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Сергей Купин, Орденом Дружбы награждён председатель "Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения" Александр Василевский, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" присуждена исполнительному президенту "Международного содружества общественных объединений — обществ дружбы с народами зарубежных стран" Александру Петричко и председателю правления акционерного коммерческого банка "Русский капитал" Михаилу Кузовлеву, медалью "За спасение погибавших" награждён ведущий инженер по эксплуатации парашютов и десантного снаряжения отдела поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ "Московский авиационный центр" Василий До за спасение шести человек, в том числе малолетнего ребёнка в ходе пожара в жилом доме в феврале. Почётное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" присвоено вице-президенту ООО "Регионпромстрой" Борису Шинкаревскому.

Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" за большой личный вклад в развитие танцевального искусства и многолетнюю творческую деятельность награждён президент "Российского танцевального союза" Станислав Попов, за плодотворную деятельность на благо города и его жителей знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" награждены: генеральный директор АО "Сантехпром" Павел Зелиско, заместитель директора ГБУК "Московский государственный объединённый художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник" Анна Попова, генеральный директор, главный конструктор АО "Научно-производственное предприятие "Дельта" Николай Кузнецов, дежурный по электродепо "Варшавское" Московского метрополитена Валерий Печёнкин.

Заслуги москвичей также были отмечены Почетной грамотой Правительства Москвы, Благодарностью мэра Москвы, почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы" и рядом почетных званий, среди которых "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный пожарный города Москвы", "Почетный работник промышленности города Москвы". Благодарность мэр, в частности, вручил директору Московского зоопарка Светлане Акуловой.