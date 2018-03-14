Телеканал RT завоевал три награды PromaxBDA Europe Awards 2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Телеканал RT завоевал две золотые и одну серебряную награды PromaxBDA Europe Awards 2018, которая является одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна, сообщает пресс-служба телеканала.
"На стойке написано: "Опоздали на самолет? Проиграли выборы? Валите все на нас!" Надо отдать им должное — меня это рассмешило, мне нравится их чувство юмора. Ирония была еще и в том, что я в тот день как раз опоздал на самолет", — приводит пресс-служба слова Мордью.
Первое место в номинации "Промо новостной/информационной программы" заняла серия промороликов о корреспондентах RT на испанском языке Алиане Ньевес, Хулии Доминзайн и Рубене Карселье. В этой категории RT оставил позади в том числе катарский канал Al Jazeera.
Ранее телеканал RT завоевал в общей сложности 29 наград PromaxBDA, в том числе 12 золотых. Признание жюри PromaxBDA в разные годы получили креативные проекты RT: ролик "Мы вами гордимся!" с участием членов паралимпийской сборной России, серия роликов к 10-летию RT, проморолик к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и многие другие работы телеканала.