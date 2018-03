Телеканал RT завоевал три награды PromaxBDA Europe Awards 2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Телеканал RT завоевал две золотые и одну серебряную награды PromaxBDA Europe Awards 2018, которая является одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна, сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что директор по внешним связям и проведению конференций в Европе PromaxBDA Лестер Мордью отметил рекламную кампанию RT в Лондоне и московских аэропортах. Он продемонстрировал аудитории фотографии рекламной кампании RT "Валите на нас" (Blame it on us), запущенной в 2017 году в российских аэропортах, а позже — в Лондоне.

"На стойке написано: "Опоздали на самолет? Проиграли выборы? Валите все на нас!" Надо отдать им должное — меня это рассмешило, мне нравится их чувство юмора. Ирония была еще и в том, что я в тот день как раз опоздал на самолет", — приводит пресс-служба слова Мордью.

Международный проект RT #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России, одержал победу в категории "Кампания телеканала в соцмедиа", обойдя социальный ролик датского канала TV2 "All That We Share", а также работы телеканалов HBO Espana и Discovery Italia. Проморолики проекта RT#1917LIVE также завоевали серебро в номинации "Промо спецпроекта телеканала".

Первое место в номинации "Промо новостной/информационной программы" заняла серия промороликов о корреспондентах RT на испанском языке Алиане Ньевес, Хулии Доминзайн и Рубене Карселье. В этой категории RT оставил позади в том числе катарский канал Al Jazeera.

Конкурс PromaxBDA – одна из крупнейших и наиболее престижных премий в области телевизионного промо, маркетинга и дизайна.

Ранее телеканал RT завоевал в общей сложности 29 наград PromaxBDA, в том числе 12 золотых. Признание жюри PromaxBDA в разные годы получили креативные проекты RT: ролик "Мы вами гордимся!" с участием членов паралимпийской сборной России, серия роликов к 10-летию RT, проморолик к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и многие другие работы телеканала.