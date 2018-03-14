Кадыров поддержал обвиняемого в домогательствах Слуцкого, назвав его братом

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров высказался в поддержку депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах.

Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу. Держись, Леонид, мы рядом. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 14 марта 2018 г.

Слуцкого обвиняют в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки пожаловались в комиссию Госдумы по депутатской этике, их жалобы должны рассмотреть после 18 марта. Кроме того, против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров высказался в поддержку депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах.

Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу. Держись, Леонид, мы рядом. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 14 марта 2018 г.

Слуцкого обвиняют в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки пожаловались в комиссию Госдумы по депутатской этике, их жалобы должны рассмотреть после 18 марта. Кроме того, против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Сам депутат назвал обвинения поклепом. По его словам, попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".

На прошлой неделе у здания Госдумы прошли одиночные пикеты, организованные Amnesty International, с требованиями расследовать обвинения против Слуцкого.