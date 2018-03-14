Эксперт рассказал, какие меры помогут решить проблему бродячих животных

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решить проблему бродячих животных в России можно, создав специализированную зоополицию, считает глава общероссийского движения "За реальные дела", член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков.

"Наше предложение — создать зоополицию, то подразделение, которое будет заниматься двумя проблемами — жестоким обращением с животными со стороны людей и защитой людей от агрессивных животных", — сказал он на пресс-конференции.

Цветков отметил, что на создание такой специализированной полиции не потребуется дополнительных средств, так как уже сейчас в разных службах в субъектах РФ есть определенное количество людей, занимающихся этой проблемой, но зачастую им недостает полномочий, чтобы делать это эффективно. "Объедините их в один орган, сделайте органом исполнительной власти, сформируйте общественные советы из специалистов по защите животных, которые будут осуществлять общественный контроль за зоополицией и за несколько лет эта проблема будут решена", — сказал Цветков.

Эксперт добавил, что, определив число бродячих животных, необходимо создать реабилитационные центры и приюты и единовременно изъять животных с улиц. При этом им нужно создать нормальные условия, в которых они могли бы жить. "Важно признать, что сейчас проблема не решается, а решать ее необходимо", — подытожил Цветков.

Последний резонансный случай с нападением бродячих собак на людей произошел в Подмосковье, где 11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружили тело мужчины, загрызенного животными. Погибший оказался женихом племянницы музыканта Юрия Лозы. Кроме того, при нападении пострадала женщина. По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать. Как сообщили в СК РФ, возбуждено уголовное дело о халатности.