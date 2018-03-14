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Общество

Эксперт: власти и жители не должны допускать распространения бродячих собак

14:3714.03.2018
21970
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкБездомные собаки на улицах Москвы. Архивное фотоБездомные собаки на улицах Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Власти и жители не должны допускать того, чтобы в городе разводились стаи бездомных собак, считает руководитель всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Совфеде предложили отстреливать бродячих собак, нападающих на людей
Во вторник в СМИ появилось сообщение о том, что полиция выехала по адресу Борисовская улица района Соколиная гора в Москве на вызов очевидцев, сообщивших, что в районе находится стая агрессивных собак. Позднее РИА Новости в префектуре округа опровергли информацию о нападении стаи собак на жителей района.

Как отметила Борисенко, за бездомных собак в России отвечает город, и в случае распространения агрессивных бродячих собак или при их ненормальном поведении ими занимаются специальные службы.

Она подчеркнула, что сама проблема требует системного решения. Так, по ее мнению, должны работать все существующие законы в этом направлении.

Бездомный пес на одной улице. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Город также должен следить за бездомными собаками, ведь это их собственность. У нас ведь были даже прецеденты, если вас покусали бездомные собаки, то город должен компенсировать лечение и все остальное, поскольку собаки в его ведении. Должна быть ответственность со стороны всех участников. Власти и местные жители тоже не должны доводить до того, чтобы развелась стая", — заключила она.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Позднее музыкант Юрий Лоза рассказал, что от нападения собак погиб молодой человек его племянницы.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Тамара Мадлеева
Сколько ещё должно погибнуть и пострадать от бродячих собак, чтобы наконец начали принимать меры? Стаями ходят на дачах, окраинах и даже в центре малых городов. Когда избавят от этой напасти? Что важнее, человек или собака? Когда?
14:57
14.03.2018
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Александр Смирнов
отпустить пару булек на ночь во двор и нет проблем )))
14:40
14.03.2018
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