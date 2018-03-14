Эксперт: власти и жители не должны допускать распространения бродячих собак

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Власти и жители не должны допускать того, чтобы в городе разводились стаи бездомных собак, считает руководитель всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко.

Во вторник в СМИ появилось сообщение о том, что полиция выехала по адресу Борисовская улица района Соколиная гора в Москве на вызов очевидцев, сообщивших, что в районе находится стая агрессивных собак. Позднее РИА Новости в префектуре округа опровергли информацию о нападении стаи собак на жителей района.

Как отметила Борисенко, за бездомных собак в России отвечает город, и в случае распространения агрессивных бродячих собак или при их ненормальном поведении ими занимаются специальные службы.

Она подчеркнула, что сама проблема требует системного решения. Так, по ее мнению, должны работать все существующие законы в этом направлении.

"Город также должен следить за бездомными собаками, ведь это их собственность. У нас ведь были даже прецеденты, если вас покусали бездомные собаки, то город должен компенсировать лечение и все остальное, поскольку собаки в его ведении. Должна быть ответственность со стороны всех участников. Власти и местные жители тоже не должны доводить до того, чтобы развелась стая", — заключила она.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Позднее музыкант Юрий Лоза рассказал, что от нападения собак погиб молодой человек его племянницы.