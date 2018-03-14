Эксперт: власти и жители не должны допускать распространения бродячих собак

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Власти и жители не должны допускать того, чтобы в городе разводились стаи бездомных собак, считает руководитель всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко.
Как отметила Борисенко, за бездомных собак в России отвечает город, и в случае распространения агрессивных бродячих собак или при их ненормальном поведении ими занимаются специальные службы.
Она подчеркнула, что сама проблема требует системного решения. Так, по ее мнению, должны работать все существующие законы в этом направлении.
Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Позднее музыкант Юрий Лоза рассказал, что от нападения собак погиб молодой человек его племянницы.