Москвичей попросили не пользоваться личным транспортом из-за гололеда

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московским водителям рекомендуется не использовать личный транспорт для поездок по городу и пересесть на общественный из-за гололеда, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

По информации МЧС России 14 марта и в ночь с 14 на 15 марта‬ в столице ожидается серьезное ухудшение погоды. Москву накроет мокрый снег с дождем, возможно образование гололедицы, ветер усилится до 15 метров в секунду.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ "АМПП" рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом. Личные автомобили просим оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не мешать снегоуборочной технике", — сказали в пресс-службе.

Автомобилистов также попросили не парковать свои машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями, быть бдительными при поездках по городу и держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.