В Тюмени врачи вернули зрение 90-летней женщине после десяти лет слепоты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Тюменские врачи вернули зрение 90-летней участнице Великой Отечественной войны, которая более десяти лет была практически слепой на оба глаза, сообщает пресс-служба областной клинической больницы №1.

У женщины была запущенная стадия катаракты, при которой хрусталики стали полностью молочно-белыми. Осложнялось все и возрастными изменениями глаза, рассказали в больнице.

Операцию провел заведующий офтальмологическим отделением Григорий Симоненко. Через прокол размером в 2,2 миллиметра он раздробил большое плотное ядро катаракты, а затем имплантировал искусственный хрусталик. После операции на глазах не осталось швов. Раньше разрезы делались до 12 миллиметров, уточняет больница.

"Благодаря сложной и в тоже время малотравматичной операции к 90-летней пациентке вернулось зрение. Она смогла после долгих лет вновь увидеть лица своих родных", — говорится в сообщении.

Ранее тюменские врачи успешно прооперировали другую 90-летнюю пациентку с катарактой, которая потеряла зрение больше года назад.