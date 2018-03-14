МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рособрнадзор выявил случаи необъективного присуждения школьных медалей выпускникам и проинформировал об этом региональные министерства, что позволит изменить сложившуюся ситуацию, заявил замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в среду на расширенном заседании коллегии Минобрнауки.

"Модернизация наших информационных систем и их синхронизация позволили вплоть до конкретных фамилий показать необъективность многих медалей и некоторых олимпиад. В начале этого учебного года каждый региональный министр получил такую информацию", — сказал Кравцов.

"Я уверен, что уже в 2018 году ситуация изменится, и объективность процедур награждения выпускников медалями и проведения вузовских олимпиад повысятся", — добавил он.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила в интервью РИА Новости, что 40% призеров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам министра, 30% выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Позже она заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад.