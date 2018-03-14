Доступность яслей в 2018 году в России составила около 80%

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Доступность мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до трех лет на 1 января 2018 года составила менее 80%, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Актуальным остается вопрос доступности дошкольного образования для детей раннего возраста. По состоянию на 1 января 2016 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляла 71,7 %, на 1 января 2017 года – 76,6 %, на 1 января 2018 года — 79,8 %", — сказала Васильева.

Она напомнила, что в результате реализации мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования для детей всех возрастных категорий, в 2017 году создано более 100 тысяч мест.

"Вопрос о достижении 100% доступности дошкольного образования остается на контроле", — подчеркнула министр.

Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент отметил, что за три года необходимо создать более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.