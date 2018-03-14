Доступность яслей в 2018 году в России составила около 80%

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Доступность мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до трех лет на 1 января 2018 года составила менее 80%, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии ведомства.
Она напомнила, что в результате реализации мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования для детей всех возрастных категорий, в 2017 году создано более 100 тысяч мест.
"Вопрос о достижении 100% доступности дошкольного образования остается на контроле", — подчеркнула министр.
Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент отметил, что за три года необходимо создать более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.