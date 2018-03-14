В кемеровском цехе изъяли партию "паленого" алкоголя на миллион рублей

КЕМЕРОВО, 14 мар — РИА Новости. Кемеровские полицейские пресекли деятельность нелегального цеха по розливу спиртосодержащей жидкости, который находился в одном из частных домов, и изъяли фальсифицированную продукцию на сумму почти 1 миллион рублей, сообщает областной главк МВД.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции кузбасского ГУМВД вышли на подпольных производителей в ходе операции "Алкоголь-табак". В подсобном помещении частного дома в Рудничном районе города Кемерово полицейские обнаружили производственную линию, где спиртовое сырье смешивалось с водой и различными добавками и разливалось в пятилитровые канистры. Склад для хранения готовой продукции находился внутри дома.

Сообщается, что по подозрению в производстве и сбыте поддельного алкоголя были задержаны три человека.

"Полицейские изъяли из незаконного оборота 2,3 тысячи литров спиртосодержащей продукции на сумму около 1 миллиона рублей, технологическое оборудование для производства, фурнитуру… 55 литров ароматических и вкусовых концентратов, черновые записи, отражающие количество произведенной и реализуемой продукции, и денежные средства в сумме 107 тысяч рублей, предположительно вырученных от продажи фальсификата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цех обнаружили в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".

Ранее полицейские пресекли деятельность другого подпольного цеха, где изъяли более 6 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и около 5 тысяч литров сырья для его производства.