В кемеровском цехе изъяли партию "паленого" алкоголя на миллион рублей

КЕМЕРОВО, 14 мар — РИА Новости. Кемеровские полицейские пресекли деятельность нелегального цеха по розливу спиртосодержащей жидкости, который находился в одном из частных домов, и изъяли фальсифицированную продукцию на сумму почти 1 миллион рублей, сообщает областной главк МВД.
Сообщается, что по подозрению в производстве и сбыте поддельного алкоголя были задержаны три человека.
"Полицейские изъяли из незаконного оборота 2,3 тысячи литров спиртосодержащей продукции на сумму около 1 миллиона рублей, технологическое оборудование для производства, фурнитуру… 55 литров ароматических и вкусовых концентратов, черновые записи, отражающие количество произведенной и реализуемой продукции, и денежные средства в сумме 107 тысяч рублей, предположительно вырученных от продажи фальсификата", — говорится в сообщении.
Ранее полицейские пресекли деятельность другого подпольного цеха, где изъяли более 6 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и около 5 тысяч литров сырья для его производства.