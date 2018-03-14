В Москве бесплатно провели более трех тысяч процедур ЭКО

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московские клиники провели более 3,6 тысячи бесплатных процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в 2017 году, что на 25% больше, чем в 2016 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Более 3,6 тысячи бесплатных процедур по экстракорпоральному оплодотворению провели в медицинских организациях Москвы в 2017 году. Это на 25 процентов больше, чем в 2016-м. Тогда по полисам ОМС было проведено около 2,6 тысячи операций", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, процедура доступна в рамках программы ОМС с 2013 года. "За этот период количество процедур выросло более чем в 2,5 раза — до 3686 в 2017-м", — приводятся в сообщении слова главы ведомства.

Уточняется, что в среднем московские акушеры-гинекологи вместе с пациенткой достигают результата за два года. Беременность наступает у женщины в 30% случаев, что соответствует мировым стандартам эффективности ЭКО.

Добавляется, что полный список клиник, в которых можно сделать процедуру, размещен на сайте столичного департамента здравоохранения.