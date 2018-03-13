Яровая рассказала, какое оружие опаснее ядерного

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя обвинения России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, назвала информационные атаки оружием массового поражения, которое опаснее ядерного.

"Сегодня гораздо более опасное оружие — не ядерное, не какое-то другое, а информационное. И то, что в отношении России запущена такая машина информационной атаки, это говорит о том, что фактически речь идет об оружии массового поражения", — заявила вице-спикер Госдумы в эфире телеканала " Россия ".

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.

Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.