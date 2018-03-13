В Воронежской области за 2 года создадут более 2 тысяч мест в детских садах

ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Воронежская область создаст в течение двух лет более двух тысяч дополнительных мест в детских садах, получит на эти цели 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщает во вторник правительство региона.
"За счет федеральных средств с учетом регионального и муниципального софинансирования в первую очередь будут вводиться места путем строительства и приобретения зданий детсадов в областном центре и ряде муниципальных районов. Всего в регионе за два года реализации проекта будет создано более двух тысяч мест для детей до трех лет", — говорится в сообщении.
По данным облправительства, регион получит на эти цели 1,4 миллиарда рублей, что "ставит его на первую позицию среди субъектов РФ по объему выделенных федеральных средств".