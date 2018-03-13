Бывшая жена Джигарханяна дала затрещину известному продюсеру

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, устроила скандал на съемках передачи Первого канала "На самом деле".

Во время программы продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн обвинил Цымбалюк-Романовскую в том, что ее сотрудники закрыли Джигарханяна в кабинете, что чуть не привело к смерти знаменитого актера.

В ответ на это женщина заявила, что Рудинштейн поливает ее грязью, после чего он назвал ее мерзавкой. Затем она посоветовала ему покинуть студию, после чего хлопнула его двумя руками по затылку.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. В ноябре пара расторгла свой брак.