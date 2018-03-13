Большую засечную черту восстановят в Тульской области к 2020 году

ТУЛА, 13 мар — РИА Новости. Участок Большой Засечной черты — оборонительной линии на южных границах Русского государства в XVI-XVII веках — восстановят в рамках мероприятий по празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

Об этом стало известно в ходе работы культурного форума, посвященного юбилейной дате, который состоялся во вторник в Туле. В нем приняли участие глава Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра культуры России Алла Манилова.

"Федеральным и областным министерствами культуры разработан историко-культурный туристический маршрут "Засечная черта", который включен в национальную программу детского туризма. Большая Засечная черта — уникальная оборонительная система, включала в себя города-форпосты на подступах к столице нашего государства", — сказал собеседник агентства.

Губернатор Тульской области подчеркнул, что 500-летний юбилей Тульского кремля должен стать заметным событием не только для региона, но и для всей страны. "Цели мероприятий по празднованию этой даты — сохранение истории и культуры России, патриотическое воспитание молодежи", — привел представитель пресс-службы слова Дюмина.

Он напомнил, что в рамках подготовки к юбилею уже открыт музейно-выставочный комплекс Тульского кремля, в нем созданы две новые экспозиции, посвященные истории кремля и военной истории тульского края. В самом кремле планируется создать две стационарные экспозиции. Одна из них будет посвящена истории башен кремля, другая — археологии. Экспонатами станут артефакты, найденные в историческом центре города.

Также в 2018 году планируется отреставрировать за счет средств федерального и регионального бюджетов семь объектов культурного наследия в Туле и других входивших в Большую Засечную черту городах: Белеве, Крапивне, Алексине, Богородицке, Дубне.

В числе других проектов сохранения культурного наследия региона Дюмин отметил проект "Тульская набережная", реализация которого началась в областном центре в прошлом году. Он предполагает расчистку русла реки Упы, обустройство исторической набережной зоны возле кремля, создание благоустроенных общественных пространств. Важная часть проекта — обустройство старейшей улицы города — улицы Металлистов. Там планируется создать пешеходную зону, объекты туристической инфраструктуры.

"Для воссоздания исторической среды в шести муниципальных образованиях разработаны проекты и подготовлены заявки на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. В области также проходит конкурс на создание брендов малых городов. Этот проект вызвал у людей живой интерес к истории и культуре малой родины", — добавил Дюмин.

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