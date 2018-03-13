МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минюст РФ включил в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, Европейскую платформу за демократические выборы (Германия) и Международный центр электоральных исследований (Литва), сообщается на сайте ведомства во вторник.
Европейская платформа за демократические выборы была создана в 2012 году 13 организациями гражданского общества, которые поддерживают или осуществляют гражданское наблюдение за выборами в государствах Восточного партнерства, Российской Федерации и Европейского Союза. Как отмечается, на сайте EPDE, платформа "призвана повысить профессионализм путем разработки и внедрения единых стандартов и сопоставимых методов наблюдения в новых демократиях Европы".
Международный центр электоральных исследований занимается, в частности, аккредитацией международных наблюдателей на выборах; утверждается, что ее деятельность "направлена на защиту прав человека и демократических ценностей".