МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минюст РФ включил в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, Европейскую платформу за демократические выборы (Германия) и Международный центр электоральных исследований (Литва), сообщается на сайте ведомства во вторник.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, Минюстом России включены: European Platform for Democratic Elections (EPDE) (Европейская платформа за демократические выборы) (Федеративная Республика Германия) и International elections study center (IESC) (Международный центр электоральных исследований) (Литовская Республика)", — говорится в сообщении.

Европейская платформа за демократические выборы была создана в 2012 году 13 организациями гражданского общества, которые поддерживают или осуществляют гражданское наблюдение за выборами в государствах Восточного партнерства, Российской Федерации и Европейского Союза. Как отмечается, на сайте EPDE, платформа "призвана повысить профессионализм путем разработки и внедрения единых стандартов и сопоставимых методов наблюдения в новых демократиях Европы".

Утверждается, что спонсорами платформы выступают министерство иностранных дел Германии, МИД Норвегии, Европейская комиссия, Зеленые/EFA, Европейский парламент, Transparency International Armenia, Гражданский форум "Россия-ЕС", германский Фонд Маршалла (США), фонд Марион Денхофф, фонд немецко-польского сотрудничества, а также фонд "Открытая Россия".

Международный центр электоральных исследований занимается, в частности, аккредитацией международных наблюдателей на выборах; утверждается, что ее деятельность "направлена на защиту прав человека и демократических ценностей".