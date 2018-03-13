Валуев прокомментировал финансирование работы с бродячими животными

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Финансирование служб, работающих с бродячими животными, должно идти скорее из регионального, чем из федерального бюджета, и в целом это вопрос муниципальных властей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев (ЕР).

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам имущественных отношений и землепользования Владимир Шапкин ранее заявил РИА Новости, что обязанность контролировать бродячих животных сейчас возложена в РФ на муниципалитеты, но этот вопрос следует отдельно регулировать федеральным законодательством. По его словам, муниципалитеты не справляются с данными обязанностями из-за нехватки средств.

"В рамках закона об ответственном отношении (к животным) мы обязательно будем этот вопрос рассматривать. Но все равно это вопрос, скорее, муниципальный. Федеральный бюджет, конечно, должен также участвовать вообще и в развитии так называемых передержек и всего прочего. Но это вопрос, скорее, региональный, чем федеральный", — сказал Валуев РИА Новости.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой. От укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована.