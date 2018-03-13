В Москве создадут инфраструктуру для раздельной переработки отходов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Инфраструктуру для раздельной переработки мусора могут создать в Москве в 2019-2021 годах, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"Нет ничего, что нас ограничивает по внедрению раздельного сбора отходов. Не готова пока инфраструктура, нет мощностей по переработке. Мы можем собрать отходы, жители готовы – негде пока перерабатывать. Надеюсь, что с 2019 года инфраструктура начнет создаваться, федеральное законодательство с 2019 года вступает в свою силу, мы будем вынуждены ее создать. Думаю, она будет создана в ближайшие два года, 2019-2020 годы", — сказал Кульбачевский.

Он добавил, что раздельный сбор отходов сильно востребован городом, однако его полная реализация сдвигается в силу недостаточных мощностей для его переработки.

"Раздельный сбор отходов, я думаю, как раз сдвигается к 2020-2021 году в Москве. Он сильно востребован. Мы будем понимать, допустим, что нам надо собрать миллион бутылок и их переработать, миллион банок, сколько-то тонн макулатуры и стекла. Пока это хаос, и не совсем понятно, наши усилия по раздельному сбору, в любом случае, являются профанацией, потому что все потом перемешивается и выбрасывается все равно", — добавил он.