Путин обсудил с руководством Дагестана доходы населения и рождаемость

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 13 марта 2018

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Махачкале совещание с руководством Дагестана по вопросам социально-экономического развития республики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Открывая совещание, Путин сообщил, что перед этим он получил весьма полную информацию по положению дел от исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также от жителей республики, с которыми он ранее сегодня обсудил возникающие у них реальные проблемы", — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин констатировал, что в Дагестане все еще много проблем. Он отметил, что бюджет республики по-прежнему сильно зависит от дотаций и субсидий, более того, в республике накоплен большой объем государственного долга.

Отдельное внимание было уделено ситуации в сфере занятости. Путин указал на негативный факт: безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень, при этом уровень зарплат остается более низким, чем в среднем по России.

По словам пресс-секретаря, глава государства отметил, что "неплохих показателей добились и дагестанские аграрии", указав на рост производства сельхозпродукции в регионе в минувшем году на уровне 5,1%. При этом Путин подчеркнул, что такие результаты оказали положительное влияние на реальные доходы граждан, которые в 2017 году хоть и незначительно, но выросли.

Говоря о демографической ситуации в регионе, президент отметил, что Дагестан на протяжении последних лет показывает один из самых высоких показателей рождаемости, что говорит о сильных семейных традициях в республике, а также о том, что власти уделяют значительное внимание многодетным семьям.