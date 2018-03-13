Путин обсудил с руководством Дагестана доходы населения и рождаемость

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Махачкале совещание с руководством Дагестана по вопросам социально-экономического развития республики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Путин констатировал, что в Дагестане все еще много проблем. Он отметил, что бюджет республики по-прежнему сильно зависит от дотаций и субсидий, более того, в республике накоплен большой объем государственного долга.
Отдельное внимание было уделено ситуации в сфере занятости. Путин указал на негативный факт: безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень, при этом уровень зарплат остается более низким, чем в среднем по России.
Говоря о демографической ситуации в регионе, президент отметил, что Дагестан на протяжении последних лет показывает один из самых высоких показателей рождаемости, что говорит о сильных семейных традициях в республике, а также о том, что власти уделяют значительное внимание многодетным семьям.