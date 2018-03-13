Глава Дагестана рассказал Путину о проблемах республики

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 13 марта 2018

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Махачкалу провел встречу с исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым, который рассказал о приоритетных проблемах региона и главных направлениях работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Васильев доложил Путину о своем видении приоритетных проблем республики и главных вопросах, на которых руководство Дагестана концентрирует свою работу", — сказал Песков.

"Руководитель республики проинформировал президента о том, что за последние месяцы практически все члены правительства РФ побывали в Дагестане, и с ними намечены планы действий по решению первоочередных задач", — добавил он.