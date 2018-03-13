Жители Дагестана попросили у Путина кадетское училище

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности республики в Махачкале. 13 марта 2018

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности республики в Махачкале. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Жители Дагестана на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказали, что хотели бы, чтобы в регионе появилось кадетское училище, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во вторник Путин перед совещанием с руководством Дагестана приехал к простым жителям, чтобы обсудить с ними актуальные проблемы. Во встрече приняли участие и ополченцы, которые в начале 2000-х годов противостояли террористам, и их дети, и представители руководства отдельных районов республики. Многие из них поделились с главой государства мнением о том, какие проблемы наиболее актуальны.

В частности, участники беседы говорили о необходимости улучшения быта жителей населенных пунктов в горной местности. "Собеседники президента отмечали, что в ряде таких районов много детей и молодых людей, и им не хватает школ, спортивных залов", — рассказал Песков. Кроме того, Путина попросили подумать над возможным созданием в республике кадетского училища.

Некоторые участники встречи, прежде всего женщины, высказали удовлетворение тем, что даже в горные населенные пункты пришел газ, что значительно улучшило жилищные условия. Жители отметили, что многие проблемы были решены после поручений, которые еще в 2000-е годы давал Путин.