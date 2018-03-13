ОП нашла потенциально опасные группы в соцсетях с большой аудиторией

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Потенциально опасные сообщества в соцсетях с суммарной аудиторией более 11 тысяч человек выявлены в первом квартале этого года мониторинговым центром "Безопасность 2.0" при Общественной палате РФ, сообщила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина на пресс-конференции, посвященной опасным соцсетям.

"В первом квартале нами выявлены потенциально опасные сообщества с суммарной аудиторией в 11 269 человек",- рассказала Сутормина.

Она пояснила, что в рамках исследования о подростковом насилии больше всего искомой информации выявлено в двух сетях – Вконтакте и Youtube. Соответствующая целевая аудитория, оказавшаяся заинтересованной в вопросах подросткового насилия, разделена в исследовании на две группы: зрители и потенциальные участники насилия.

Председатель комиссии ОП РФ отметила, что наряду с закрытием опасных и, предположительно, преступных групп крайне важно отслеживать дальнейшие перемещения аудитории и администрации. В целом ряде сообществ представители ОП РФ сразу фиксируют перечень "запасных групп", каналы в мессенджерах и иные способы связи на случай закрытия.

"Мы ставим перед собой конкретные цели по закрытию и пресечению деятельности сообществ и активистов, пропагандирующих преступное поведение и напрямую угрожающие безопасности людей. Каждый наш публичный выход с мониторингом будет сопровождаться официальными письмами в Роскомнадзор и другие профильные структуры",- заявила Сутормина.

Для решения данной проблемы куратор проекта "МедиаГвардия" Анна Рогачева предложила также подключить операторов связи.

"Было бы здорово провести некую информационную компанию совместно с операторами связи, по информированию родителей и подростков",- заявила она.