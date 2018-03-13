Путин уверен, что в борьбе с коррупцией в Дагестане помогут местные жители

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности республики в Махачкале. 13 марта 2018

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности республики в Махачкале. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что новое руководство Дагестана сможет наладить ситуацию в республике, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Глава государства во вторник встретился с представителями общественности Дагестана и обсудил положение дел в республике.

"Президент отметил, что несмотря на имеющиеся сложности и проблемы в Дагестане, нельзя игнорировать определенный прогресс и движение вперед", — передал слова главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Во время встречи выступили руководители Ботлихского и Цумадинского районов, а также жители республики, в том числе участники событий начала 2000-х годов, когда шла борьба с боевиками. Многие говорили о поддержке Путина, выражали поддержку новому руководству республики и их действиям по решению актуальных проблем, в том числе по борьбе с коррупцией.

По словам Пескова, Путин поддержал в этом вопросе решительные меры.

"Коррупционеры не просто набивают свои карманы, они забирают деньги таких простых людей, как вы", — процитировал Путина Песков.

Глава государства выразил надежду на то, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике в краткие сроки и пообещал соответствующую поддержку из федерального центра, добавил пресс-секретарь.

"Путин выразил уверенность, что поддержку в борьбе с коррупцией окажут и многие дагестанцы — честные люди, болеющие за республику", — отметил он.